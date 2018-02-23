Португалия: налоговики ужесточают контроль

Пятница, 23 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: налоговики ужесточают контроль

В 2016 году Налоговая служба создала новую команду инспекторов.

Ее название - подразделение крупных налогоплательщиков - Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC).

До сих пор UGC занималась только мониторингом крупнейших компаний, действующих в стране (которые выплачивают более 20 млн налогов или с оборотом более 200 млн евро). Теперь, уже в этом году, ее деятельность распространится также на самых материально обеспеченных людей в стране.

UGC будет контролировать частных налогоплательщиков со «значительным финансовым потенциалом», имеющих наибольшие доходы - значительно выше среднего дохода (750 тыс. евро) и активы (движимое и недвижимое имущество) на сумму более 5 млн евро.

UGC будет следить за движением денежных средств 539 человек с доходами свыше 750 тыс. евро и 215, стоимость имущества, движимого и недвижимого, которых превышает 5 млн евро.

Также UGC будет контролировать более 40 (42) других налогоплательщиков, имеющих юридические и экономические связи с крупными компаниями.

В целом общее число контролируемых составит 758 человек, поскольку некоторые из них отвечают более чем одному требованию.

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