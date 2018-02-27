Португалия намерена наращивать экспорт в Россию

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос, а Россия стала девятой среди крупнейших поставщиков товаров в Португалию, пишет gazeta.ru.

«90% импортируемых из России товаров - это нефть. Россия является очень важным для нас поставщиком энергоресурсов. В целом, в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился по сравнению с 2016 годом, мы отмечаем позитивную тенденцию. И сейчас цель Португалии - нарастить экспорт в Россию», - сказал Силва.

По его словам, в настоящее время политика страны в области энергетики предполагает диверсификацию источников энергии.