Португалия: нападение на аптеку в Кашкайше

Пятница, 20 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нападение на аптеку в Кашкайше

Информацию обнародовало Территориальное подразделение GNR Алкабидеше.

Двое несовершеннолетних, 17 и 14 лет, совершили нападение на аптеку в Алкабидеше, Кашкайш, «используя физическую силу».

Всего за два часа военнослужащим удалось установить местонахождение подозреваемых. Их личности - установлены.

Старшему, 17-летнему, парню было предписано обязательство не менять свое местожительство или не покидать место жительства более пяти дней без сообщения нового места жительства или места, где он может быть найден, а также выдано  уведомление явиться в суд Кашкайша.

Также властям удалось вернуть 260 евро, которые были украдены из аптеки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: новые причины чрезмерной задолженности

      Ассоциация защиты потребителей (Deco) отмечает новые тенденции.

      Подробнее

    • Португалия: нападение на аптеку в Кашкайше

      Информацию обнародовало Территориальное подразделение GNR Алкабидеше.

      Подробнее

    • Испания: в театре «Лисео» покажут оперу «Демон»

      В Большом театре «Лисео» в Барселоне 23 апреля состоится мировая премьера новой постановки «Демона» Антона Рубинштейна.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде открылась необычная кондитерская

      На мадридской улице Ventura Rodríguez, 3 начала работу необычная - возможно, единственная в своем роде - кондитерская под названием Kitschy.

      Подробнее

    • Inspired Entertainment вышла на итальянский рынок

      Virgo Remote Gaming Server и премиальный мультимедийный контент для казино от Inspired теперь доступны онлайн в Италии благодаря компании SNAI.

      Подробнее

    • Италия: священник проиграл в казино полмиллиона евро

      Священник предстал перед судом по обвинению в растрате полмиллиона евро со счетов своего бывшего прихода, которые он, как выяснилось, проиграл в казино.

      Подробнее

    • Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира

      Принц Гарри с будущей женой Меган Маркл для медового месяца выбрали Намибию.

      Подробнее

    • «Живой Кен» потратил тысячи долларов на удаление ребер и пожалел

      Бразилец Родриго Алвес, которого из-за внешности прозвали живым Кеном, рассказал о сильных болях.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!