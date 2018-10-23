Португалия: нападение на банковское отделение в Оэйраше

Вторник, 23 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нападение на банковское отделение в Оэйраше

Информацию обнародовал источник в Столичном командовании Лиссабона (COMETLIS) PSP.

Согласно ей, около 01:35 ночи трое неизвестных сумели проникнуть в отделение Bankinter в Оэйраше, разрушив стену смежного здания. Однако добраться до банковского сейфа им не удалось, поскольку злоумышленники были замечены в помещении банка сотрудниками частной охранной фирмы.

Вместе с тем, всем троим налетчикам удалось бежать.

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