Португалия: нападение на банковское отделение в Оэйраше

Согласно ей, около 01:35 ночи трое неизвестных сумели проникнуть в отделение Bankinter в Оэйраше, разрушив стену смежного здания. Однако добраться до банковского сейфа им не удалось, поскольку злоумышленники были замечены в помещении банка сотрудниками частной охранной фирмы.

Вместе с тем, всем троим налетчикам удалось бежать.