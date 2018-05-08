Португалия: нападение на репортера «Евровидения»

Вторник, 08 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нападение на репортера «Евровидения»

В Португалии журналиста и лидера греческих фанатов, приехавших на Евровидение, ранили ножом и ограбили.

В португальском Лиссабоне совершено нападение на репортера, приехавшего из Греции освещать международный песенный конкурс «Евровидение». Журналиста, который также возглавляет группу греческих меломанов, ранили ножом. При этом нападавший похитил у потерпевшего несколько тысяч евро, пишет Star.gr.

Преступление было совершено утром 7 мая. К иностранцу подошел неизвестный злоумышленник, который пустил в ход холодное оружие. Раненого журналиста госпитализировали. Угрозы его жизни нет, передает РИА Новости.

У пострадавшего в момент нападения были похищены четыре тысячи евро, которые он собирался потратить на покупку билетов на полуфинал Евровидения. Пресса также пишет, что раненый журналист возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.

Евровидение проходит в Лиссабоне при повышенных мерах безопасности, а «практически на каждом углу» стоят полицейские. Однако это не помешало злоумышленнику ограбить иностранца прямо на улице и скрыться.

Международный песенный конкурс «Евровидение» стартовал вечером 6 мая. Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения после победы Сальвадора Собрала, одержанной в Киеве в 2017 году.

На торжественную церемонию открытия прибыли делегации всех 43 стран - участниц конкурса. Россию на Евровидении представляет Юлия Самойлова, которая пришла на церемонию со своим терьером Тимошкой.

Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал конкурса - 12 мая.

Добавим, в прошлом году на Евровидении в Киеве также был ограблен иностранный журналист. У него украли сумку с кошельком, деньгами и служебным удостоверением. В момент совершения преступления зарубежный гость отдыхал в ресторане и не заметил, как его вещи пропали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в центре Киева украинские полицейские задержали 35-летнего жителя города Сумы, ранее судимого за кражу. У него изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к краже. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, писал «Московский комсомолец».

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