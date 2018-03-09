Португалия: нападения на ювелирные

Пятница, 09 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нападения на ювелирные

За 21 год своего существования ювелирный магазин в историческом центре Виана-ду-Каштелу пережил несколько попыток нападений.

К счастью, ни одно из них не увенчалось успехом. Однако на этот раз злоумышленники добились своего. В результате нападения, совершенного около 4 утра, были похищены «несколько килограммов традиционного золота» на «многие тысячи евро».

«Налетчики подняли стальной занавес, который защищает магазин, и пролезли под ним. Затем с помощью кувалд они разбили укрепленные стекла внешних витрин и забрали все золото, которое там находилось, даже не заходя в магазин», - рассказала Диана Алмейда, дочь владельцев ювелирного.

Полиция ведет расследование по выявлению возможных преступников «путем сбора отпечатков и других следов с трех кувалд, оставленных на месте происшествия, и возможных изображений с видеокамер».

А другое расследование по ограблению ювелирного уже увенчалось успехом. По горячим следам GNR задержала в Грандоле (округ Сетубал, Алентежу) 40-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении магазина ювелирных изделий в этом городе с использованием холодного оружия. При нем находились около 800 ранее украденных золотых изделий общей стоимостью более 200 тыс. евро. Ценности возвращены владельцу.

А задержанному суд определил самую строгую меру пресечения - помещение в КПЗ тюрьмы Сетубала, где он будет ожидать судебного процесса.

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