Португалия: нашествие крыс

Пятница, 26 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нашествие крыс

В учебный процесс вмешались... грызуны.

Средняя школа Рештелу (Escola Secundária do Restelo) и начальная школа Казелаш (Escola EB1 de Caselas), обе - в Лиссабоне, закрыли двери в четверг после того, как дирекция сочла, что «не соблюдены условия гигиены и общественного здравоохранения».

Причиной стало нашествие крыс, выявленное на территории учебных заведений.

Занятия должны возобновиться 29 января.

Между тем, «принимаются необходимые меры будут в рамках школьного периметра, а компетентные органы уже предупреждены относительно окружающих территорий, поскольку проблема выходит за рамки пространства школ».

Как пояснил директор школы Рештелу Жулиу Сантуш, что «около полутора месяцев назад уже имела место ситуация с грызунами, но в то время было выявлено, что «корень» проблемы находится в пальме».

«Тогда мы решили проблему своими силами, но теперь снова столкнулись с нашествием грызунов и задействовали средства для контроля ситуации, - рассказал Жулиу Сантуш. - Мы наняли специализированную компанию, а уборку окружающей территории проводят местные органы власти».

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