Португалия: насильник должен сидеть в тюрьме?

Согласно им, только 37% лиц, осужденных за сексуальные преступления в Португалии, отбывают тюремное заключение в Португалии, а в 58% случаев суды вынесли условные приговоры.

По мнению председателя Обсерватории юстиции (Observatório da Justiça,OJ) Боавентура Соуза Сантуш, «проблема заключается в «ретроградной концепции» самих судей,которые имеют тенденцию признавать «обычным делом» практику насилия в отношении женщин».

«Несмотря на законодательные изменения, направленные на усугубление приговоров, судьи и преподаватели на факультетах права и в Центре судебных исследований руководствуются моралью, что когда женщина становится жертвой насилия, виновата она сама, поскольку предпринимала действия, которые не должна была предпринимать, - заявил Боавентура Соуза Сантуш. - Это патриархальная мораль, которую очень трудно искоренить».

«Когда законодательные меры опережают эту мораль, они сталкиваются с «отклонениями», которые нарушают дух закона, потому что они основаны на моральных предписаниях, которые, в отличие от закона, являются субъективными. Вынесенные приговоры показывают, что судьи продолжают мыслить старомодно, даже когда они интерпретируют новые законы», - подчеркивает глава OJ.