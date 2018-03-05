Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

Об этом сообщается на портале Eurovisionworld.com.

Оперная певица Нечаева будет исполнять песню La Forza на итальянском языке.

По мнению букмекеров, второе место достанется еще не выбранному представителю Болгарии, пишет russian.rt.com.

Третье место, как они считают, займет чешский певец Миколас Йозеф, который исполнит песню Lie to Me.

Также они полагают, что представительница России Юлия Самойлова займет на конкурсе восьмое место.