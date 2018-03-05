Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

Понедельник, 05 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

Букмекеры назвали представительницу Эстонии Элину Нечаеву вероятным победителем конкурса «Евровидение-2018».

Об этом сообщается на портале Eurovisionworld.com.

Оперная певица Нечаева будет исполнять песню La Forza на итальянском языке.

По мнению букмекеров, второе место достанется еще не выбранному представителю Болгарии, пишет russian.rt.com.

Третье место, как они считают, займет чешский певец Миколас Йозеф, который исполнит песню Lie to Me.

Также они полагают, что представительница России Юлия Самойлова займет на конкурсе восьмое место.

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