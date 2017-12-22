Португалия: названы дни, когда людей больше всего волнует секс

Пятница, 22 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: названы дни, когда людей больше всего волнует секс

Ученые связали циклы рождаемости с поисковыми запросами, связанными с сексом.

Оказалось, что сексуальная тема больше всего волнует людей в период больших религиозных праздников, таких как Рождество и Ураза-байрам. Спустя 9 месяцев после этих дат наблюдается небольшой бэби-бум.

К такому выводу пришли специалисты из США и Португалии, чья статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Демографам давно известно, что годовой пик рождаемости в западных странах приходится на сентябрь. Многие связывали это с природными факторами, такими как зимнее солнцестояние: предполагалось, что увеличение длины светового дня благоприятствует зачатию детей. С другой стороны, на конец декабря приходятся такие праздники, как Рождество и Новый год, во время которых у людей появляется больше возможностей заниматься сексом.

Авторы статьи решили выяснить, что же играет определяющую роль в декабрьском всплеске размножения - природа или культура. Для этого они проанализировали поисковые запросы в Google, сделанные в 2004-2014 годах из 130 стран мира. Кроме того, они изучили примерно 10% всех публичных записей в Twitter за 2010-2014 годы.

Оказалось, что вспышка интереса к темам, связанным с сексом, в христианских странах приходится на Рождество, а в мусульманских - на окончание поста Рамадан (праздник Ураза-байрам) и на Курбан-байрам. Эта закономерность наблюдается во всех странах независимо от климата и близости к экватору. Получается, сезонное усиление полового влечения, как и связанный с ним бэби-бум - это чисто культурный феномен, пишет infox.ru.

«Мы видим, что Рождество и Ураза-байрам характеризуются коллективным настроем, связанным с повышенной фертильностью. Возможно, люди испытывают особую склонность к увеличению семьи в те праздники, когда детям дарят подарки и упор делается на любовь. Период Рождества, связанный со святым семейством и младенцем Иисусом, может особенно настраивать на семейный лад», - подчеркнул Луис Роша, соавтор статьи.

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