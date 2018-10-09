Португалия: не хватает десятков тысяч домов

Вторник, 09 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: не хватает десятков тысяч домов

Оценочные данные приводит Ассоциация профессионалов и компаний по недвижимости в Португалии (APEMIP).

Согласно им, в Португалии для решения жилищного вопроса не хватает 70 тысяч квартир и домов.

Как заявляет APEMIP, «существует малое предложение и повышенный спрос, что приводит к тому, что стоимость жилья - повышается и больше не находится в пределах досягаемости для многих семей».

По мнению Ассоциации, решение заключается в инвестировании в новое строительство.

Из 70 тысяч квартир и домов, которые должны появиться, половина должна находиться в Лиссабоне и Порту, где спрос наиболее возрастает.

Согласно данным, собранным APEMIP, «в первой половине 2018 года в Португалии были лицензированы 7.510 зданий, из которых 5.591 предназначено для места жительства семей, что соответствует 9.836 жилищам, которые будут доступны на рынке».

Эти цифры, заявил президент APEMIP Луиш Лима, «намного меньше реальных потребностей в жилье».

 «На строительном рынке наблюдается положительная динамика, которая может ввести нас в заблуждение и дать нам ложное впечатление, что рынок реагирует, чтобы заполнить необходимость обновления резервов», - заявил Луиш Лима.

Вместе с тем, глава APEMIP предупреждает, что потребуется некоторое время, «пока эти активы выйдут на рынок».

Кроме того, по словам Луиша Лима, «большая часть этого строительства направлена на средний и высокий сегменты рынка, не удовлетворяя потребности представителей низшего класса в плане доходов, которые больше всего страдают от отсутствия жилых домов».

APEMIP также сообщила о последних статистических данных Национального института статистики (INE) в секторе, которые указывает на ростнового лицензирования строительства на 14% за в первой половине 2018 года.

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