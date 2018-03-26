Португалия: не опаздывайте с оплатой фактур!

Понедельник, 26 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: не опаздывайте с оплатой фактур!

Вы несвоевременно оплачиваете фактуры за телекоммуникации?

Тогда будьте готовы к штрафам.

Закон предусматривает, что операторы электросвязи могут взимать штраф за несвоевременную оплату счетов-фактур, при условии, что клиент будет надлежащим образом проинформирован.

За оплату счета-фактуры с опозданием операторы Vodafone и NOS требуют штрафа в размере 1,5 евро, в то время как Meo взимает целых 5 eвро.

 Ассоциация по защите прав потребителей (Deco) предполагает, что «взимаемые суммы штрафов не всегда пропорциональны стоимости пакета услуг и признает, что без пересмотра этой практики «пропорциональность», требуемая законом, ставится под сомнение». Сотрудник Deco Ана София Феррейра напоминает, что законодатель требует пропорциональности между стоимостью пакетов и размером штрафов, что, например, в случае тарифов в 9 евро не происходит».

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