Португалия: не платил за отели...

Гражданин одной из зарубежных стран, личность которого не уточняется, был задержан во исполнение ордера, ранее выданного судом Овара, в одной из гостиниц в зоне Мира.

Мужчина в течение нескольких лет останавливался на ночлег на небольшой период времени в десятках гостиниц в самых разных зонах страны и съезжал без оплаты соответствующего счета.

До заседания суда мужчина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Мошенничество в виде неуплаты счетов в отелях - не редкость. Так, в 2015 году был задержан 54-летний гражданин Португалии, который останавливался в гостиничных номерах с севера до юга cтраны, не оплачивая счета, включая питание.

А в прошлом году был задержан гражданин Испании, который в течение четырех месяцев ночевал в 17 роскошных отелях, в основном в Барселоне, без оплаты.