Португалия: не пропустите важные даты по IRS

• ДО 15 ФЕВРАЛЯ: ОЗНАКОМИТЬСЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ПОДТВЕРДИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Чтобы получить право на вычеты из подоходного налога, налогоплательщики должны подтвердить все счета-фактуры, которые зарегистрированы на их странице, e-fatura (на портале «Финансов»), до 15 февраля. Если у вас имеются счета-фактуры, которые не отображаются на портале - вы должны ввести их вручную. Также обратите внимание на счета-фактуры, которые находятся в «подвешенном» состоянии, к примеру, чтобы «Финансы» засчитали какую-либо фактуру на покупку медикаментов - необходимо подтвердить, что у вас есть рецепт от врача.

• ДО 15 МАРТА: ПОЖАЛОВАТЬСЯ

После проверки вами налоговая служба сама проверит все счета-фактуры и представит вам сумму вычитаемых расходов из подоходного налога до 28 февраля. Здесь уже суммированы значения арендной платы по «электронным ресибам», а также все декларации, «предоставленные третьими лицами», такие как больницы, поликлиники, также входят жилищные кредиты, страховки и др.

С 1 по 15 марта - это проверка возможных ошибок в регистрации расходов, и если вы с чем-то не согласны, можете подать жалобу. Однако жалоба не влечет за собой приостановление следующих действий.

• С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ: ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ IRS

Подача осуществляется с 1 апреля по 31 мая как работниками, работающими по найму (категории A и H), так и независимыми работниками (категория B) и обладателями других категорий доходов.

Следует подчеркнуть, что В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ ДЕКЛАРАЦИИ НУЖНО БУДЕТ ПОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВЫЙ ПОРТАЛ, т.е. по интернету.

В случае наемных работников (категория A) и пенсионеров (категория H) декларация может подаваться автоматически. В этом году эта возможность будет включать семьи с иждивенцами, а также налогоплательщиков, которые пользуются налоговыми льготами, связанными с пожертвованиями.

• ДО 31 ИЮЛЯ: ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ ПОЛОЖЕНО, ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Возврат IRS налогоплательщикам производится до 31 июля. Налогоплательщики, которые подали налоговую декларацию IRS в начале апреля, должны получить возмещение до конца того же месяца.

• ДО 31 АВГУСТА: УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ

Подоходный налог должен быть уплачен до 31 августа согласно установленным ставкам (см. таблицу). Если вы пропустите этот крайний срок, у вас будет еще 30 дней, чтобы предоставить повторную декларацию и заплатить минимальный штраф в размере 25 евро.

Если задержка составляет более 30 дней, сумма штрафа составляет 37,50 евро и может достигать 112,50 евро (75% от минимальной суммы).

Упущения и неточности, связанные с налоговой ситуацией, хотя и не представляют собой налоговое мошенничество или неправомерное поведение, караются штрафом в размере до 22.500 евро.