Португалия: не учатся и не работают

Так называется европейская программа, координируемая в Португалии Институтом занятости и профессиональной подготовки (IEFP).

Согласно данным, представленным в Институте общественных наук в Лиссабоне, в Португалии насчитывается более 160 тысяч молодых людей, которые нигде не учатся или работают (т.н. NEET), 50,2% из них - женщины, а 49,8% - мужчины.

Что касается возраста этих NEET, в 45% случаев он составляет от 20 до 24 лет, в 41% - от 25 до 19 лет, а 14% приходится на остальные возрастные группы.

В программе «Молодежная гарантия» также указывается, что низкая квалификация в три раза увеличивает вероятность ситуации NEET: 41% молодых людей имеют 9 классов образования, 42% - среднее образование, а 17% - имеют «другое» образование.

Данные также показывают, что 59% молодых португальцев являются безработными, стоящими на учете в государственной службе занятости, а 41% не зарегистрированы в различных службах занятости, образования или обучения.

Garantia Jovem - это европейская программа реагирования на бездеятельность и безработицу среди молодежи, основная цель которой - обеспечить молодым людям в возрасте от 15 до 29 лет, которые не учатся или работают, возможность сделать ставку на свою квалификацию и выход на рынок труда. В Португалии программа координируется и реализуется IEFP.