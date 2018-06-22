Португалия: не учатся и не работают

Пятница, 22 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: не учатся и не работают

«Молодежная гарантия» (Garantia Jovem).

Так называется европейская программа, координируемая в Португалии Институтом занятости и профессиональной подготовки (IEFP).

Согласно данным, представленным в Институте общественных наук в Лиссабоне, в Португалии насчитывается более 160 тысяч молодых людей, которые нигде не учатся или работают (т.н. NEET), 50,2% из них - женщины, а 49,8% - мужчины.

Что касается возраста этих NEET, в 45% случаев он составляет от 20 до 24 лет, в 41% - от 25 до 19 лет, а 14% приходится на остальные возрастные группы.

В программе «Молодежная гарантия» также указывается, что низкая квалификация в три раза увеличивает вероятность ситуации NEET: 41% молодых людей имеют 9 классов образования, 42% - среднее образование, а 17% - имеют «другое» образование.

Данные также показывают, что 59% молодых португальцев являются безработными, стоящими на учете в государственной службе занятости, а 41% не зарегистрированы в различных службах занятости, образования или обучения.

Garantia Jovem - это европейская программа реагирования на бездеятельность и безработицу среди молодежи, основная цель которой - обеспечить молодым людям в возрасте от 15 до 29 лет, которые не учатся или работают, возможность сделать ставку на свою квалификацию и выход на рынок труда. В Португалии программа координируется и реализуется IEFP.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: не учатся и не работают

      «Молодежная гарантия» (Garantia Jovem).

      Подробнее

    • ДТП в Португалии: шесть человек погибли, двое ранены

      В четверг, 21 июня, не менее шести человек погибли в результате ДТП в Португалии, еще два человека получили серьезные травмы.

      Подробнее

    • В Испании стало больше миллионеров

      Число миллионеров в Испании с 2008 года выросло на 76% и достигло 224 тысяч человек.

      Подробнее

    • Испанские дети зависимы от телефонов

      Почти у 17% испанских детей в возрасте до 10 лет уже есть мобильный телефон.

      Подробнее

    • Почти половина итальянцев недовольны уровнем безопасности в стране

      Число обеспокоенных криминальной ситуацией выросло втрое.

      Подробнее

    • В Италия представили самую раннюю подписанную да Винчи работу

      Итальянские исследователи установили подлинность и представили в Риме самое раннее из подписанных произведений Леонардо да Винчи - майолику, изображающую архангела Гавриила.

      Подробнее

    • Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще

      Жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».

      Подробнее

    • Автобус с 55 студентами упал в пропасть

      В Гватемале автобус с 55 студентами, которые ехали на спортивные соревнования, сорвался в 70-метровую пропасть во время поездки в муниципалитет Сан-Маркос.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе