Португалия: не забудьте подтвердить расходы для IRS

Среда, 14 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: не забудьте подтвердить расходы для IRS

В 2017 году автоматическая подача декларации IRS охватила около 1,8 млн семей.

Однако этой возможностью, появившейся в прошлом году, смогли воспользоваться только налогоплательщики, имеющие доходы по категории А (зарплаты и пенсии), а также без иждивенцев и расходов на родственников по восходящей линии.

Согласно нормативному декрету, утвержденному в декабре 2017-го, в 2018 году автоматической подачей смогут воспользоваться пары с иждивенцами.

Однако для этого необходимо подтвердить все расходы на портале «финансов» в разделе e-fatura до 15 февраля.

Напомним, что при автоматической подаче достаточно подтвердить информацию, заполненную финансовой службой. Если вы не согласны с какими-либо значениями - можете внести корректировки.

Отметим также, что с этого года декларация IRS должна быть обязательно подана по интернету.

Последние новости

    • Португалия: «Камовы» вернутся на службу?

      В настоящее время в распоряжении Португальского государства находятся несколько вертолетов «Камов».

      Подробнее

    • Португалия: не пропустите важные даты по IRS

      Налоговая служба напоминает о важных сроках, которые рекомендуется соблюдать во избежание штрафов.

      Подробнее

    • Испания: Fujifilm переехал в Мадрид

      Fujifilm переводит свою штаб-квартиру из Барселоны в Мадрид.

      Подробнее

    • Испания: экологи бьют тревогу

      Сети, которыми обтянули собор Лериды, не остановили аистов.

      Подробнее

    • Итальянцы перешли на крафтовое пиво

      В Италии количество частных пивоварен выросло на 400% за последние десять лет.

      Подробнее

    • Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии

      Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может возобновить выступления за сборную Италии.

      Подробнее

    • Самая одинокая лягушка на свете воспользовалась сайтом знакомств

      Ученые пытаются найти подругу самцу боливийской лягушки по имени Ромео на сайте знакомств.

      Подробнее

    • Олень в США сбил вертолет

      В США благородный олень сбил исследовательский вертолет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!