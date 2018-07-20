Португалия: недорогая аренда в Лиссабоне

Соответствующее соглашение подписали представители министерства труда, солидарности и социального обеспечения и Лиссабонского муниципалитета.

Согласно документу, 11 зданий в центре Лиссабона, занимаемые службами Segurança Social (SS) под офисы, будут адаптированы для жилья и последующей сдачи в аренду по ценам ниже рыночных. Квартиры, в зависимости от типологии (от T0 до T4), будут сдаваться по цене от 200 до 600 eвро.

В свою очередь, разрозненные офисные помещения SS к концу года будут «централизованно объединены в здании, приобретенном в июне на Avenida 5 de Outubro, с целью улучшения качества обслуживания».

В общей сложности, муниципалитету передадут 500 помещений, которые будут подвергнуты адаптационным работам, чтобы сделать их пригодными для жилья, оценочной стоимостью 23 млн евро.

Планируется сдавать в аренду 250 квартир в десяти зданиях, а также 226 комнат для студентов в здании на AlamedaD. AfonsoHenriques с 43 одноместными комнатами и 183 двухместными.

Первые апартаменты будут готовы к проживанию в 2019 году.

В отличие от других программ, направленных на людей с низкими доходами, таких как социальное жилье, здания, предоставляемые в настоящее время SS, предназначены для представителей среднего класса, т. е. семей со средним доходом, которые, чтобы претендовать на проживание в этих домах, должны подать заявку на участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе taxa de esforço не должна превышать 30%, т. е. ежемесячные затраты, связанные с арендой, не должны превышать 30% от их дохода.