Португалия: недвижимость с аукциона

Предлагаются 35 объектов недвижимости, расположенных по всей стране, включая Лиссабон и Алгарве, совокупной оценочной стоимостью 4 млн евро.

Самый дешевый лот - участок земли, пригодный для строительства, в Мангуалде, площадью 298,6 кв. м, стартовая цена на который составляет 7.600 евро, самый дорогой - здание в Алгарве, которое выставляется на аукцион по цене 600 тыс. евро.

В Лиссабоне предлагаются три дома в руинах в Камполиде, минимальная стоимость которых составляет 218 тыс. евро. Также в наличии - коттеджи в Оэйраше и Оляу, несколько квартир в Беже, Феррейра-ду-Алентежу и Миранделе.

На государственные аукционы недвижимости (leilões públicos) попадают квартиры и дома, описанные за долги перед Налоговой службой или Службой соцстрахования (Segurança Social), а также за неуплату ежемесячных сумм банку. Как правило, базовая стоимость выставляемой на продажу недвижимости (valor base de licitação) на 40 и более процентов ниже реальной рыночной стоимости. Объявления о продаже объектов размещаются на сайтах www.e-financas-gov.pt/vendas , www.seg-social.pt > Regularização de dividas > Vendas de bens de cobrança coerciva, а также в региональных журналах и бюллетенях. Предложения подаются в закрытых конвертах и вскрываются в назначенный день и в объявленном заранее месте.

Покупателем становится человек, предложенная которым цена за лот оказалась самой высокой. В случае ничьи между самыми высокими по цене предложениями проводятся дополнительные торги между заинтересованными лицами. Если заинтересовавшихся недвижимостью нет или их предложения ниже требуемой суммы, она вновь выставляется на электронный аукцион недвижимости, но уже без базовой цены (т.е. гипотетически она может быть продана за 1 евро).

Покупатель, предложивший лучшую цену, должен сразу же заплатить треть от стоимости недвижимости, оставшуюся часть нужно будет заплатить в последующие 15 дней. В нее включаются также муниципальный налог на покупку недвижимости (IMT) и гербовый сбор (imposto de selo) в размере 0,8% от суммы денежной операции (стоимости объекта недвижимости, за которую вы его покупаете).

Если стоимость покупки превышает 51 тыс. евро, путем подачи ходатайства руководителю отделения финансов/службы соцстрахования, продавшего недвижимость, можно запросить «растянуть» срок выплаты на 8 месяцев.

После осуществления выплаты выносится постановление о продаже с торгов (carta de adjudicação), подтверждающее передачу права на недвижимость (transmissão).

Если продажа не оспорена третьими лицами в течение максимум 30 дней, «Финансы»/Служба соцстрахования дают разрешение на аннулирование всех имеющихся ипотек (hipotecas pendentes). После передачи этих двух документов в Государственный отдел регистрации недвижимости (Conservatória de Registo Predial) покупатель становится полноправным собственником дома, квартиры или иного объекта недвижимости.