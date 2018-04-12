Португалия: «ненастоящие» японцы

Четверг, 12 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «ненастоящие» японцы

Два иностранных гражданина планировали вылететь рейсом в Торонто, Канада.

Но были задержаны в аэропорту Понта-Делгада сотрудниками Службы по делам иностранцев и границ (SEF).

Во время контроля на выезде пассажиры предъявили паспорта граждан Японии, выданные в Германии и Швеции, где, как они утверждали, проживали, соответственно, пять лет и два года. При проверке оказалось, что паспорта - поддельные.

«Фальшивые» японцы, в возрасте 22 и 32 лет, предстанут в суде для подтверждения задержания и возможного применения меры пресечения.

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