Португалия: необычная традиция в Праздник Трех королей

О ней в своей заметке рассказало агентство Associated Press, и публикация привлекла внимание других мировых СМИ и даже была переведена на несколько языков.

В Vale do Salgueiro, Мирандела, Праздник Трех королей (или Богоявление), 6 января, отмечается необычно.

Во время празднований звучат музыка, играют волынки, проходят танцы, а также, по традиции, в это время принято давать детям сигареты и поощрять их курить.

Также каждый год в Vale do Salgueiro во время празднований выбирается человек, который «превращается» в короля, который отвечает за организацию праздника в следующем году. «Передача эстафеты» происходит в церкви в присутствии приходского священника во время празднования Дня королей.