Португалия: «неправильная» бакаляу

В ходе нее были проинспектированы ряд предприятий рыбной промышленности, расположенных в муниципалитете Ílhavo, на предмет условий производства и переработки замороженных рыбных продуктов.

В частности, была изъята партия из 14 тонн замороженной трески, потрошеной и обезглавленной, на сумму почти 50 тыс. евро, о которой не было поставлено в известность Главное управление продовольствия и ветеринарии.

Было также обнаружено, что эта треска была заморожена после того, как ее купили в свежем состоянии, а затем рыбу разделали и засолили, без наличия этикеток и документов, которые позволили бы выявить ее происхождение.

В результате проверки против соответствующего предприятия был возбужден процесс об административном правонарушении.