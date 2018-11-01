Португалия: «НЕТ» животным в цирках!

Парламент Португалии в четверг одобрил закон, запрещающий выступления диких животных в цирках страны, сообщает на своей страничке в Instagram португальская партия PAN, объединяющая зоозащитников и экологов.

"Официально! С выступлениями диких животных в цирках покончено! После длительных обсуждений предложения партии ПАН, продолжавшихся с декабря 2017 года, мы сделали шаг вперед для того, чтобы положить конец эксплуатации этих существ", — говорится в публикации.

Новый закон касается запрета на участие в цирковых представлениях диких животных, в частности, львов, тигров, слонов, верблюдов, зебр, пишет tourism.interfax.ru.

В соответствии с этим законом на протяжении следующих шести лет будет действовать "переходный период", на протяжении которого цирки добровольно должны передать диких животных в специализированные приюты.