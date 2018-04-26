Португалия: незаконная охота на кабанов

Четверг, 26 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: незаконная охота на кабанов

Сообщение обнародовало Территориальное командование GNR Бежи.

Согласно ему, в ходе контрольной операции в темное время суток с использованием прицела ночного видения были задержаны трое мужчин в возрасте от 44 до 59 лет, охотившихся на кабанов «незаконным путем» в Вила-Нова-де-Милфонтеш, муниципалитет Одемира, округ Бежа.

В ходе операции военнослужащие GNR изъяли три карабина, 45 боеприпасов, пять зарядных устройств, прицел ночного видения, телескопический прицел и три единицы холодного оружия.

Три подозреваемых были признаны обвиняемыми, им предписано не покидать место жительства.

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