Португалия: незаконная охота на кабанов

Согласно ему, в ходе контрольной операции в темное время суток с использованием прицела ночного видения были задержаны трое мужчин в возрасте от 44 до 59 лет, охотившихся на кабанов «незаконным путем» в Вила-Нова-де-Милфонтеш, муниципалитет Одемира, округ Бежа.

В ходе операции военнослужащие GNR изъяли три карабина, 45 боеприпасов, пять зарядных устройств, прицел ночного видения, телескопический прицел и три единицы холодного оружия.

Три подозреваемых были признаны обвиняемыми, им предписано не покидать место жительства.