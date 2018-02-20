Португалия: номерные знаки - по-новому

В настоящее время они состоят из четырех цифр и двух букв, но уже в следующем году номера будут иметь четыре буквы и только две цифры.

Изменение действующей модели связано с тем, что текущая комбинация, начатая в 2005 году, вскоре закончится.

По данным Института мобильности и транспорта (IMT), по «старой» комбинации еще можно будет зарегистрировать около миллиона транспортных средств (автомобили, мотоциклы, трициклы, квадрициклы и мопеды) до тех пор, пока эта последовательность - четыре цифры и две буквы - будет исчерпана, что, по оценкам, может произойти в феврале 2019 года.

С этого момента светоотражающие пластины будут иметь две цифры в центре и две группы букв с каждой стороны. IMT отмечает, что новая комбинация будет «более долговечной», поскольку в португальских номерных знаках будут впервые использоваться буквы Y, K и W.