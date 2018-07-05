Португалия: NOS Alive! - Оейраш Аливе

Четверг, 05 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: NOS Alive! - Оейраш Аливе

В июле обязательно побывайте на Фестивале Оейраш-Аливе и посмотрите выступления некоторых из известнейших современных музыкальных коллективов.

Это - крупнейшее событие культурной жизни, которое сочетает в себе музыку и искусство. Фестиваль будет проходить с 9 по 11 июля на набережной Пассейу-Маритиму-ди-Алжеш у реки Тежу и обещает быть не менее успешным, чем предыдущий фестиваль. В связи с тем, что на фестиваль съезжаются известнейшие португальские и зарубежные исполнители, которые в течении трех дней выступают на различных площадках фестиваля, фестиваль Оейраш-Аливе был признан в 2007 году одним из лучших фестивалей года.

Особенностью фестиваля является то, что в рамках этого мероприятия проходит своего рода выставка достижений городского искусства, где молодые художники создают свои произведения из утильсырья.

Время проведения: с 12 по 14 июля

Место проведения: Passeio Marítimo de Algés

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