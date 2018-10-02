Португалия: новая доплата для инвалидов

Вторник, 02 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новая доплата для инвалидов

Социальная выплата для интеграции (Prestação Social para a Inclusão, PSI) - сравнительно новый вид финансовой помощи для инвалидов.

Воспользоваться ею могут лицав возрасте более 18 лет и менее обычного пенсионного возраста и степенью инвалидности не менее 60%, подтвержденной atestado médico multiusos или Cartão de Deficiente das Forças Armadas, запрошенным до 55 лет.

«Базовый компонент» (componente base) PSI можно запрашивать с 1 октября 2017 года. Эта выплата в размере 269,08 евро в месяц гарантирована всем без исключения лицам (независимо от доходов) с подтвержденной инвалидностью, равной или более 80%. При степени инвалидности от 60 до 79% «базовый компонент» может быть объединен с доходами до определенного предела, к примеру, лимит объединения с доходами от труда составляет 9.006,90 евро.

Второй элемент PSI - complemento (доплата) - доступен с 1 октября 2018 года. На него могут претендовать лица, которые уже получают «базовый компонент» или которым он, по всем критериям, положен, но из-за высоких доходов не выплачивается.

Речь идет о доплате в размере, максимум, 431,32 eвро в месяц, которая будет функционировать, принимая во внимание доходы не только самого человека с инвалидностью, но и его семьи. Речь идет о родственниках по прямой и боковой линиях первой степени, т. е. супруге, детях, родителях, братьях и сестрах. Доходы семьи будут оцениваться непосредственно SS путем перекрестного обмена данными между различными организациями.

Ожидается, что доплатой смогут воспользоваться около 86 тысяч человек - из них 83 тысячи, которые уже получают «базовый компонент», и 3 тысячи, процесс которых был удовлетворен, но с суммой 0,00 евро.

Таким образом, если суммировать максимальную сумму «базового компонента» (269,08 евро) и максимальную сумму доплаты (431,32 eвро), то инвалид сможет получать ежемесячно 700,04 евро.

Согласно данным, представленным госсекретарем Аной Софией Антунеш, более 91% людей, подавших заявки на PSI, получают максимальную сумму «базового компонента», т. е. 269,08 евро.

С другой стороны, по словам чиновника, «от 30 до 50% нынешних бенефициаров «базового компонента» могут получить некоторую сумму доплаты».

Ана София Антунеш подчеркнула, что хотя право на доплату действует с 1 октября с.г., выплачивать ее начнут только с марта 2019 года, с правом на выплату задним числом.

Отметим, что третий компонент PSI - повышение (majoração) - вступит в силу в 2019 году. «Этот компонент предполагает компенсировать инвалидам специфические затраты в определенных областях», - пояснила Ана София Антунеш.

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