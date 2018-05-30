Португалия: новая система проверки билетов

В компаниях общественного транспорта Transtejo и Soflusa появилась новая система проверки билетов. Оборудование разработано компанией Novabase, которая обновила технологию 20-летней давности.

Новые валидаторы подготовлены к работе с мобильными приложениями и совместимы с другими проездными документами системы Lisboa Viva.

«Пользователи общественного транспорта становятся все более требовательными и ищут простые и интуитивные решения, а задача Novabase заключается в разработке и внедрении технологических решений, отвечающих их потребностям. Мы считаем, что это решение значительно улучшит опыт использования общественного транспорта», - говорит Кармо Пальма, генеральный директор компании Transportes da Tecnológica Portuguesa.

Помимо подключения к мобильным приложениям, новые валидаторы Transtejo/Soflusa позволяют более эффективно контролировать пропускную способность судов.

По оценкам, новой системой смогут воспользоваться ежедневно около 60 тысяч человек, которые пользуются паромной переправой компаний Transtejo и Soflusa.

Также оборудование начнет тестироваться на наземном транспорте компании Carris в Лиссабоне.