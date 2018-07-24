Португалия: Novo Banco продает головной офис

NB продаст головной офис на роскошной Авениде да Либердаде (Avenida da Liberdade) в центре Лиссабона и переместится в район Камполиде/Аморейраш (Campolide/Amoreiras).

Цель этого шага - сократить расходы и пополнить деньгами техасский фонд LoneStar, специализирующийся на бизнесе недвижимости, который является владельцем NB. По данным различных рыночных источников, продажа штаб-квартиры на Авениде да Либердаде принесет 50 млн евро.

Кроме того, NB намерен избавиться от еще десяти объектов недвижимости в Большом Лиссабоне.

В течение 60 лет штаб-квартира банка, основанного Эшпириту Санту, располагалась на самой дорогой авениде в столице. Теперь планы состоят в том, чтобы построить новую штаб-квартиру, большую, чем нынешняя, недалеко от Аморейраш/Камполиде. Новое помещение расположится на площади около 130 тыс. кв. метров.

Строительство будет вестись на некоторых земельных участках, которые ранее принадлежали армии, а в 2014 году они перешли на баланс NB из-за большого займа, который не выплачивался. Как пишет Expresso, данный новый проект, который, помимо офисов, будет также включать жилье и магазины, обойдется в сумму от 100 до 120 млн евро.