Португалия: новое в программе аренды

Изменения в ней уже вступили в силу вместе с государственным бюджетом на 2018 год.

Так, предельный возраст для желающих подать заявку на участие в Porta 65 увеличился с 30 до 35 лет, а период субсидирования (período da subvenção) арендной платы - с 36 до 60 месяцев. Таким образом, всякий раз, когда молодой человек достигает 35-летнего возраста в течение периода, в котором он получает поддержку, он все еще может подать заявку на участие в следующих двух этапах.

Это правило также применяется к супружеским парам, когда одному из элементов исполняется 37 лет (а не 32, как до сих пор) в течение периода, в который предоставляется поддержка.

Что касается самих периодов поддержки, первый и второй этапы не меняются (по 12 месяцев каждый), но третий и последний этап (когда субсидирование составляет от 25 до 10% арендной платы) продолжаются до трех лет (а не 12 месяцев, как раньше). Таким образом, общая продолжительность поддержки составит 5 лет.