Португалия: новые деньги

Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро будут введены в обращение в Европе с 28 мая 2019 года. Цвет купюр не изменится (100 - зеленого цвета, 200 - темно-желтого), но они станут меньше по размеру и будут обладать новыми функциями безопасности.

«Банкноты представляют две инновации в голограмме и численном значении достоинства», - заявил управляющий ЦБ Португалии Элдер Розалину, пояснив, что «спутниковая голограмма будет располагаться на вершине серебряной полосы и представлять символы евро (€), которые перемещаются вокруг численного значения достоинства банкноты. Изумрудное число также отображает символы евро в цифрах, представляющих достоинство банкноты».

По словам администратора, банкноты «чрезвычайно безопасны», поскольку «Европейский Центральный банк обеспокоен тем, чтобы сделать их устойчивыми к контрафакции».

Что касается размера, новые банкноты 100 и 200 евро будут на 5 мм меньше по высоте по сравнению с нынешними, причем они будут такого же размера, как и 50 евро, что облегчает их обработку.

Директор Центробанка Португалии Педру Маркеш пояснил, что размер купюр был изменен, потому что «банкноты достоинством 100 евро широко используются в некоторых европейских странах» и, таким образом, лучше помещаются в портмоне.

Также новые банкноты сохранили прежние изображения архитектурного стиля: 100 - барокко и рококо, 200 - архитектуры из железа и стекла.

Администратор ЦБ подчеркнул, что «нет необходимости обменивать старые курюры на новые, поскольку они будут находиться в обращении одновременно».

«Процесс замещения будет постепенным. Когда «старые» банкноты поступят в ЦБ Португалия, они больше не будут возвращаться в обращение», - пояснил Элдер Розалину, добавив, что «старые» купюры никогда не потеряют своей ценности, «даже если будут храниться».

Администратор Центробанка также предупредил о возможных попытках мошенничества, которые могут иметь место, поскольку «они происходят с определенной частотой при изменении банкнот, находящихся в обращении».

Новые банкноты завершают введение серии «Европа Евро», начатой в 2013 году с заменой банкнот достоинством 5 и 10 евро, затем 20 и 50 евро и, наконец, 100 и 200 евро.

Отметим, что банкнота 500 евро не будет заменена.