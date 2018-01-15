Португалия: новые камеры видеонаблюдения
Муниципалитет г. Вила-Франка-де-Шира получил разрешение от правительства.
Оно касается установки и использования 20 камер видеонаблюдения, которые охватят территорию протяженностью около 3,5 км, а именно пешеходную прибрежную зону и городской парк Севадейру.
Как поясняет муниципалитет, «эта мера призвана улучшить защиту и безопасность людей и имущества», а также «предотвратить совершение преступлений в этих местах».
Система видеонаблюдения будет работать круглосуточно и ежедневно и позволит записывать изображение, а также звук «всякий раз, когда существует конкретная опасность для безопасности людей и имущества».