Португалия: новые обозначения на автозаправках

Четверг, 25 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новые обозначения на автозаправках

Вступили в силу изменения в символике на АЗС.

Португальский норматив NPEN 16942:2017обязывает почти 3 тысячи АЗС в стране отображать новые символы в виде геометрических фигур с информацией о биотопливе, присутствующем в продукте, и новые названия видов топлива с использованием букв и цифр.

Теперь автомобилистам приходится выбирать не между «бензином» (gasolina) и «дизельным топливом» (gasóleo), а между буквами E и B и цифрами.

Бензин обозначается кружком и буквой E (от слова «etanol» с цифрами), дизельное топливо - квадратом (и буквой B от слова «biodísel» с цифрами), а газообразные продукты - ромбами (с аббревиатурой для каждого вида топлива).

95-й бензин обозначается как E5, 98-й - как E10, абензин с 85-м октановым числом (который отсутствует в Португалии) - как E85.

Обычное дизельное топливо обозначается как B7, более дорогое - как B10, парафиновое дизельное топливо - как XTL.

Газообразные продукты обозначаются следующими аббревиатурами: CNG (сжатый природный газ), Н2 (водород), LNG (сжиженный природный газ) и LPG (жидкий газ, находящийся под давлением).

Во избежание ошибок, португальские АЗС в течение некоторого времени оставят на соплах два обозначения - прежнее и новое.

Норматив призван привести обозначения, принятые в Португалии, в соответствие с действующими на европейском уровне, а именно вовсех стран Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Македонии.

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