Португалия: новые права инженеров

Среда, 09 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новые права инженеров

Парламент принял «судьбоносное решение».

Депутаты утвердили - в поименном голосовании - поправку к закону, на который ранее наложил вето Президент Республики.

Документ позволит инженерам гражданского строительства (engenheiros civis) подписывать архитектурные проекты.

В течение 25 минут депутатов вызывали один за другим, чтобы они смогли высказаться в пользу или же нет внесения поправок в закон, расширяющих права инженеров.

В общем итоговом голосовании 120 депутатов проголосовали «за», 68 - «против», а 23 - воздержались.

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