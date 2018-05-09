Португалия: новые права инженеров

Депутаты утвердили - в поименном голосовании - поправку к закону, на который ранее наложил вето Президент Республики.

Документ позволит инженерам гражданского строительства (engenheiros civis) подписывать архитектурные проекты.

В течение 25 минут депутатов вызывали один за другим, чтобы они смогли высказаться в пользу или же нет внесения поправок в закон, расширяющих права инженеров.

В общем итоговом голосовании 120 депутатов проголосовали «за», 68 - «против», а 23 - воздержались.