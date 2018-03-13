Португалия: новые права работников

Вторник, 13 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новые права работников

До недавнего времени перевод работника из одной компании в другую в пределах одной группы было обычным делом.

И отказаться от этого сотрудник не мог.

Однако теперь с такой практикой будет покончено.  

Президент Республики подписал поправку, одобренную Ассамблеей Республики 2 февраля, к правовому режиму о переводе с предприятия или из учреждения (regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento), которая предусматривает возможность для работника возразить против своего перевода в другую компанию.

«Документ, подписанный Марселу Ребелу де Соуза, изменяет правовой режим, применимый к переводу из компании или учреждения, и укрепляет права работников, внося поправки в Трудовой кодекс, утвержденные в приложении к Закону № 7/2009 от 12 февраля», говорится на веб-сайте Президиума Республики.

Другой пункт договора предусматривает, что в случае перевода в компанию одной и той же группы, но с другим названием, работникам гарантируются права - личные или связанные с коллективными договорами.

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