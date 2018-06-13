Португалия: новые правила аренды

Среда, 13 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: новые правила аренды

Совет министров утвердил законодательный пакет по вопросам арендуемого жилья.

Фактически речь идет о поправках к действующему Новому режиму аренды зданий и помещений (Novo Regime do Arrendamento Urbano, NRAU), срок вступления в силу зависит от обсуждения и голосования по новому законодательству в парламенте, поскольку у всех партий имеются свои предложения.

1. ВЫСЕЛИТЬ - НЕВОЗМОЖНО

Соцпартия (PS) предлагает запретить выселение жильцов, которые прожили в арендованной квартире или доме более 15 лет, имеют возраст 65 лет и старше или степень инвалидности, равную или превышающую 60%.

2. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ДОГОВОРА НА АРЕНДУ - 5 ЛЕТ

Левый блок (ВЕ) требует ввести административное наказание (санкции и штрафы) для хозяев, которые оказывают давление на арендаторов, чтобы те покинули жилище.

Также партия выступает за:

- приостановление выселения всех арендаторов, независимо от возраста, до 31 декабря 2018 г.;

- изменение преимущественного права, с тем чтобы позволить арендаторам приобретать недвижимость, обязывая хозяев, если это необходимо, заключать нотариальный акт по трансформации домов, находящихся в общей собственности (propriedade total), в propriedade horizontal, позволяющую продавать квартиры по отдельности;

- упразднение Национального банка аренды (BNA);

- установление минимального срока в 5 лет для договоров аренды зданий.

3. ПРИОСТАНОВИТЬ ЕЖЕГОДНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ

Коммунисты хотят отменить закон о аренде, который они называют «законом о выселении», поскольку он ставит под сомнение конституционное право, и выступают за приостановку ежегодной индексации арендной платы.

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Согласно предложению правительства, арендаторы старше 65 лет или со степенью недееспособности более 60% будут иметь право на автоматическое продление договора аренды, но при условии, что они прожили в арендованном доме в течение не менее 25 лет. Исключением из закона будут случаи, когда арендодатели или их прямые потомки нуждаются в доме для собственного проживания.

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