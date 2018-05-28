Португалия: новые правила защиты персональных данных

Общий регламент по защите данных (RGPD) начал применяться автоматически для всех граждан и во всех государствах - членах Европейского союза (ЕС).

RGPD укрепляет права граждан и вводит санкции, которые, в самых серьезных случаях, могут доходить до 20 млн евро или 4% от годового оборота компании на мировом уровне, в зависимости от того, какая сумма больше. В наименее серьезных случаях нарушения личных данных штрафы могут доходить до 10 млн евро или 2% от годового мирового оборота.

Согласно регламенту, граждане должны предоставлять явное согласие на использование своих персональных данных и знать, с какой целью это делается. Также граждане могут попросить удалить свои персональные данные в любое время.

Европейский регламент вступил в силу и в Португалии, хотя национальный закон, который его регулирует, не готов. Дело в том, что применение RGPD нуждается в национальном законодательстве, которое адаптирует его к реальности каждой страны.

В Португалии законопроект, разработанный правительством, также будет обсуждаться депутатами в деталях.

Предложение Португальского правительства, в частности, исключает штрафы для государственного сектора.

В законопроекте, представленном парламенту, правительство указывает, что «регламент было разработан для защиты европейских граждан от многонациональных компаний, ведущих бизнес с персональными данными».