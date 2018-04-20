Португалия: новые причины чрезмерной задолженности

Пятница, 20 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новые причины чрезмерной задолженности

Ассоциация защиты потребителей (Deco) отмечает новые тенденции.

За первые три месяца текущего года в Deco поступили более 7 тысяч (7.400) прошений о помощи от людей, оказавшихся в ситуации сверхзадолженности, т.н.sobreendividamento, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом отмечаются три новые причины снижения доходов населения и, соответственно, образования сверхзадолженности. Это необходимость поддержки родственников по восходящей линии, выход на пенсию и неудачные сделки.

В совокупности эти три новые причины снижения дохода домохозяйств составили 15% из 7.400 заявок на оказание помощи, поданных в первом квартале. «При этом на неудачные сделки и инвестиции составили 6% от общего числа причин задолженности семей, - заявила агентству Lusa Наталия Нунеш, пояснив, что «источником этой проблемы часто является безработица, в том числе безработные, которые создали свой бизнес».

В свою очередь, расходы на поддержку, которую семьи предоставляют своим родителям, включая дома престарелых, в этом году составила 5%, в то время как изменение дохода из-за выхода на пенсию - 4%.

В целом, как и в предыдущие годы, основной причиной (24%) сверхзадолженности стала безработица в первом квартале, далее следует ухудшение условий труда (потеря премий и иных вознаграждений), которое выросло с 8% в первом квартале прошлого года до 17% в этом году.

На третьем месте среди причин чрезмерной задолженности - описи имущества (14%), далее следуют болезни/инвалидность (12%), изменения в составе семьи (9%) и разводы/расставания (8%).

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