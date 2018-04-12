Португалия: новые рабочие места

Четверг, 12 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: новые рабочие места

Группа Sonae стремится расширить свое присутствие на местном рынке розничной торговли продуктами питания.

Как заявил Амару Амарал, операционный директор супермаркета Continentе, принадлежащего Sonae, к 2020 году планируется открыть еще около 70 новых магазинов Bom Dia (сегодня в Португалии насчитывается сто таких магазинов). При этом предполагаемый объем инвестиций составит 200 млн евро.

Также амбициозный план расширения позволит создать около трех тысяч новых рабочих мест.

Отметим, что на прошлой неделе группа Sonae открыла тысячный супермаркет сети Continentе - на Avenida Duque de Loulé, в Лиссабоне.

Согласно выбранной стратегии, группа Sonae хочет дойти до «больших городов» и «самых важных районов», а также «до городов и поселков во внутренних районах страны, где нет магазина Continentе. Уже в этом месяце откроется новый супермаркет Bom Dia в Оляу.

Вместе с тем, Амару Амарал отвергает точку зрения, согласно которой растущие инвестиции в магазины «на местах» являются результатом прихода в Португалию испанской сети супермаркетов «Меркадона», запланированного на 2019 год. «Мы очень уважаем нового конкурента, но не намерены менять нашу стратегию. Мы считаем, что имеет смысл усилить присутствие Continente в наиболее эксклюзивных местах, и поэтому мы хотим их занять».

Sonae является лидером на рынке, с квотой 25,9% в 2017 году. За последние два года группа Sonae открыла 44 новых магазина Bom Dia, 19 из которых - в 2017 году, с соответствующими инвестициями в размере 89 млн евро. Марка BomDia обеспечивает работой более пяти тысяч человек.

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