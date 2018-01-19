Португалия: новые рабочие места в Кашкайше

В городе будет реализован мега-план реконструкции, который подразумевает инвестиции в 1 млрд евро. Четверть этой суммы выделит муниципалитет во главе с Карлушем Каррейраш, остальную сумму - частные инвесторы. Также мега-план предусматривает создание в Кашкайше 15 тысяч новых рабочих мест.

Благодаря капиталовложениям в размере 60 млн евро, которые начнут поступать уже в 2018-м, новое «лицо» получит местная пристань - «марина». Ее реконструкция начнется в конце этого года и будет включать создание нового коммерческого пространства с магазинами, связанными с роскошью, а также новых швартовных пунктов.

Кроме того, в районе пристани планируется построить новый отель «одной из международных сетей», а также реконструкция включает создание таких туристических достопримечательностей, как музей современного искусства и музей автомобилей.

Однако реконструкция города не ограничится прибрежной зоной. Новый городской план также включает обновление въезда в город с созданием дополнительных зеленых зон и кондоминиумов с видом на море.

В свою очередь, супермаркет Jumbo «уйдет» под землю, освободив пространство для новых парков и других мест отдыха.

По словам Карлуша Каррейраш, «данный план является частью стратегии устойчивого развития для города в момент, когда Кашкайш привлекает все больше международных событий, инвесторов и туристов. В прошлом году муниципалитет инвестировал 8 млн евро в проведение мероприятий, с привлечением более 1 миллиона (1.226.431) зрителей. Количество ночевок увеличилось до 1,4 миллиона».