Португалия: новые сроки доставки почты

Согласно им, 99,9% почтовых отправлений должно быть доставлено в течение максимум трех дней в случае голубой почты (correio azul) - на континентальной части страны, четыре дня - в случае голубой почты в автономных регионах и пять дней - в случае обычной почты (correio normal). Отсчет ведется с момента, когда письмо опущено в почтовый ящик или передано в почтовом отделении.

Данные показатели для доставки почты вступят в силу 1 июля с.г. и будут действовать до конца 2020 года.

В целом теперь CTT должна будет соответствовать 24 показателям качества вместо прежних 11. Компания должна будет выполнить цель, установленную для каждого из показателей, которые больше не будут иметь минимальную отметку - т.е. значение, начиная с которого несоблюдение подразумевает штрафные санкции.

К примеру, ранее в случае обычной почтовой рассылки (correio normal) CTT была поставлена задача доставить 96,3% этого вида почты в течение трех дней, но если доставлялось минимум 95,5%, наказание не применялось. Теперь такого «минимально приемлемого показателя» нет, т.е. CTT должна доставлять 96,3% обычной почты в течение 3 дней и 99,9% - в течение пяти дней.

В случае писем, отправленных correio azul и с адресатом на континентальной части Португалии, 94,5% должны быть доставлены в течение одного дня, а 99,9% - в течение трех дней.

Что касается посылок, отправленных на/с национальной территории, CTT должна будет доставить 96,3% объектов в течение до трех дней после их отправки, в то время как 99,9% должны будут прибыть в пункт назначения через пять дней.

Anacom ввел новые критерии, призванные обязать СТТ поддерживать стандарты качества почтовой службы, после того как стало известно, что в 2016 году каждые 2,3 письма из 1000 не достигали адресата в течение максимум 15 дней.

Регулятор также пересмотрел показатели времени ожидания обслуживания. Теперь 90% клиентов, которые пришли в отделение CTT, должны будут обслужены в течение 10 минут, а 99,5% - в течение получаса. Ранее критерий составлял 85% с минимальным «порогом» 75%, а максимальное значение в 30 минут не устанавливалось.