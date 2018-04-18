Португалия: новый мост через Дору

Председатели муниципалитетов Порту и Вила-Нова-де-Гайя Руй Морейра и Эдуарду Витор Родригеш объявили о строительстве нового моста через реку Дору.

Проект будет полностью финансироваться обоими муниципалитетами, а мост объединит их в районах Оливейра-ду-Дору в Гайе и Кампанья в Порту.

Название нового инженерного сооружения уже выбрано - «Мост им. Дона Антониу Франсишку душ Сантуша» - в честь епископа, умершего в сентябре прошлого года.