Португалия: новый рекорд Роналду

Он стал первым в истории футбола игроком, забившим в сумме 400 мячей в одной или нескольких сильнейших лигах Европы, пишет rg.ru.

Историческим стал для него гол в ворота "Дженоа" - сегодня в матче 9-го тура Серии А Криштиану на 18-й минуте поразил ворота генуэзцев, выведя свою команду вперед. "Юве" ведет 1:0, игра на данный момент не закончена.

Роналду, напомним, выступал в трех из пяти сильнейших европейских чемпионатов. Самой богатой на голы стала его карьера в мадридском "Реале" - за девять лет выступлений в испанском чемпионате 311 мячей. А ранее он 84 раза забивал в Английской премьер-лиге в составе "Манчестер Юнайтед". За "Ювентус", с учетом гола в ворота "Дженоа", он забил пять мячей.

Несильно отстает от Криштиану капитан "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец, всю профессиональную карьеру выступающий за каталонцев, забил в Примере 388 мячей.