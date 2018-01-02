Португалия: новый закон о табаке

В частности, документ увеличивает список мест, где запрещено курение; кроме того, расширено само понятие «курение».

Так, с первого дня года будет запрещено курить в местах на открытом воздухе, предназначенных для несовершеннолетних, таких как лагеря отдыха или детские площадки.

Также с 1 января будет запрещено использовать продукты, «приравненные к сигаретам», в закрытых общественных местах. Согласно законодательству, к обычным сигаретам приравнены «электронные сигареты или новые продукты, которые производят пары, вдыхаемые газы или частицы, а также жевательный или нюхательный табак».

Португальская конфедерация по предотвращению курения (CPPT) приветствовала данное «приравнивание», поскольку ранее «любой человек мог курить электронную сигарету или нагретый табак, к примеру, в больнице или учебной аудитории».

Отметим, что одним из «новых табачных изделий» является так называемый нагретый табак (tabaco aquecido), который продается в Португалии с 2015 года компанией Tabaqueira, входящей в мультинациональную фирму Philip Morris, и заявленный производителем как «содержащий менее 90-95% вредных продуктов».

При этом Tabaqueira ссылается на исследования таких организаций, как немецкий Федеральный институт оценки рисков Германии и британский Комитет по токсикологии, в которых указывается на то, что «нагретый табак может представлять меньше рисков для здоровья для курильщиков, чем сгоревший».