Португалия: о трансфере Роналду

Soccer365.ru представляет вашему вниманию перевод части материалов авторитетного британского ресурса Goal.

Очевидно, что многим в это все еще трудно поверить, но переход Криштиано Роналду из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус" факт уже свершившийся. Приведем некоторые важные факты на тему перехода португальца для "затравки" перед обсуждением главной темы разговора.

Если кто-то думал, что это шантаж с целью выбить новый контракт – это не так. Самыми шустрыми оказались итальянские СМИ, которые освещали переход наиболее подробно. Стоимость трансфера составила немалых, как для нынешних времен, так и учиывая возраст Криштиано, 100 миллионов евро непосредственно "Реалу", а также 17 миллионов на разного рода расходы иного характера (здесь вспомним, к примеру, пять миллионов на так назыываемые "платежи солидарности" португальскому "Спортингу" и английскому "Манчестер Юнайтед", остальныже же траты коснулись оформления сделки как таковой)...

Вопрос целесообразности платы в более чем сотню миллионов за игрока, которому уже более чем за 30, отпал у самых ярых скептиков после того, как за первый день было продано немеряное количество футболок с его фамилией на спине, пишет soccer365.ru.

Контракт с Криштиано подписан до 2022 года, зарплата после уплаты налогов – 31 миллион евро в год. Любопытная деталь: мегатрансфер был оформлен в Греции, где Роналду отдыхал вместе с подругой, четырьмя детьми и отрядом сопровождения - в общем количестве два десятка человек. Португалец снял очень дорогую (почти восемь тысяч евро за сутки) виллу на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес.

Не может не впечатлить конфиденциальность: футболист добирался в Грецию исключительно по воздуху – частным самолетом, затем вертолетом. Специально для подписания контракта на греческую землю явились президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и агент игрока Жорже Мендеш. Там, в 54-тысячном портовом городке Каламата, и была заключена самая громкая сделка этого года…

Теперь персональным фанатам Криштиано впору рисовать на белых футболках "Реала" черные "ювентийские" полосы. К слову, футболки "бьянконери" с седьмым номером и фамилией Роналду начали продаваться, по слухам, еще до заключения контракта – Куадрадо, предыдущий обладатель "семерки", вынужден был прогнозируемо номер отдать.

Италия стоит на ушах, а Испания попрощалась со звездой: стоит отметить красивый жест одного прореаловского мадридского издания, которое украсило первую полосу композицией из 451 клубных эмблем, символизирующих все голы Криштиано за "Реал".

Известна и мотивация самого Роналду. "Пришло время начать новый этап в жизни. Поэтому я попросил клуб отпустить меня. Это мое желание, и я прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня. Я много размышлял и уверен, что пришло время для нового цикла", – так Криштиано прощался с болельщиками "Реала", объясняя свой уход. Он ушел на пике славы, после трех кряду побед в Лиге чемпионов…



"Реал" капитально обновляется. Поменялся тренер, состав также необходимо пополнить высокомотивированными новичками. Поэтому Флорентино Перес, у которого весьма непростые отношения с Роналду, не стремился удержать его любой ценой. Напротив, именно сейчас за португальца можно выручить круглую сумму, и далеко не факт, что это будет возможно через год или два – значит, надо продавать. В Мадриде исторически не любят церемониться с легендами, даже если это свои до мозга костей Рауль и Касильяс...

Роналду, в свою очередь, требовались новые вызовы. Он еще слишком хорош для Китая или МЛС, зато переход в достаточно сильный чемпионат Италии – отличная мотивация для покорения новых вершин. Криштиану наверняка пополнит коллекцию трофеев, будучи фигурой № 1 в команде. Плюс, разумеется, увеличение зарплаты – в Мадриде Роналду получал 21 млн. в год, а туринцы были готовы предложить на десяток миллионов больше…

Это может быть ужасно для поклонников испанского футбола, но приход 33-летней португальской суперзвезды даст Серии А бесценный рост популярности и… шанс.

Что же случилось на самом деле? Неужели Роналду действительно покинул "Реал" ради интересов "Ювентуса"? Или?..

Немецкий тренер, а ранее – известный футболист, Лотар Маттеус не видел, как это происходило изнутри. Как и многие другие, он просто не мог поверить своим глазам: почему пятикратный обладатель "Золотого мяча" перебрался в Серию А?

"Длительное время я этому не верил, и долго думал, что он останется в Мадриде", - заявил бывший полузащитник "Интер" в интервью итальянским СМИ на прошлой неделе.

"Он играл за лучший клуб в мире, с которым он выиграл все. Я не видел предпосылок к тому, чтобы он отправился в "Ювентус". Итальянская лига не похожа на ту, которой она была в мое время…"

"Я признаю, что были признаки оживления, что Италия растет. В прошлом сезоне их команды хорошо сыграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но они до сих пор не достигли уровня испанской и английской лиг".

Но Роналду действительно покинул "Реал" ради "Ювентуса", и его приезд изменит все. Самый известный футболист мира будет защищать честь своего громкого имени в Италии в следующем сезоне; этот факт изменит восприятие этой лиги как таковое.

Он будет признан богом; он – как спаситель Серии А. Он получит уважение и почтение, что, по его мнению, часто отрицалось в Испании…

Деньги, очевидно, являются основным мотивирующим фактором для этого трансфера, но Роналду не просто вознаградил поклонников "Ювентуса", когда поблагодарил их за то, что они подарили ему овацию после его впечатляющего выступления в Турине в марте. Он был искренне тронут коллективным шоу, которое устроили ему итальянцы – как дань его спортивному мастерству.

"Когда я получил овацию от болельщиков на стадионе с такой большой историей, это был уникальный опыт", - сказал он официальному клубному каналу в Мадриде.

"Когда я был ребенком, мне нравился "Ювентус", и тот факт, что их поклонники аплодировали мне, остается приятным дополнением к той моей симпатии…"

Роналду никогда не забывал, как сильно "Ювентус" пытался подписать его в качестве игрока португальского "Спортинга" в юношеском возрасте. И это было сделано. Он согласился присоединиться к "Ювентусу" в качестве 18-летнего молодого таланта, но отказ чилийского нападающего Марсело Саласа переместиться в противоположном направлении был убийственным для того так и не состоявшегося перехода...

Теперь же он с присоединился к "бьянко-нери" – с небольшим "опозданием". Это так же сенсационно, как и шокирует. Впервые за десятилетие побеждающий победитель, один из величайших игроков в истории футбола, будет играть в Серии А.

Это замечательное развитие событий, учитывая денежные проблемы итальянского футбола в последние годы. Только этим летом "Милану" было запрещено участвовать в соревнованиях в Европе за нарушение правил финансовой фейр-плей (FFP), пусть позже запрет и был отменен.

Несомненно, "Ювентус" является одним из лучших клубов в истории мирового футбола. Но благоразумие и осторожность были ключевыми факторами для их повторного появления в качестве основной доминирующей силы на итальянской арене и сильного оппонента в Лиге чемпионов. Кроме того, из стана "Ювентуса" появлялись сообщения о немалых потерях за 2018-й год. Так почему же руководство этого клуба санкционировало пакет в размере 340 миллионов евро, чтобы подписать 33-летнюю звезду?

Как оказалось, такие жертвы стали возможными потому, что вместе с материнской компанией Exor-Fiat в "Ювентусе" посчитали, что Роналду того стоит, как с точки зрения спорта, так и беря во внимание финансовую выгоду точки. В действительности, Exor-Fiat была намерена подсластить сделку с Роналду множеством выгодных спонсорских сделок, связанных с их деловой империей. С учетом того, сколько футболок с фамилией португальца было реализовано в первый же день продаж, удивляться тому, что это был трезвый расчет, не приходится…

Разумеется, поначалу цифры во многом колебались, но в любом случае впечатляли. Тем не менее, итальянские СМИ сообщают, что "Ювентус" не будет медлить с продажей аргентинца Гонсало Игуаина. Тем самым "зебры" смогут существенно разгрузить зарплатную ведомость, ведь их самого из клубной казны на зарплату аргентинцу идет немалых 7,5 миллионов. Замена же Джанлуиджи Буффона Маттией Перином говорит также о том, что "бьянко-нери" хорошенько позаботились и о том, чтобы пост номер один был закрыт надежно...

"Старая синьора" начала пожинать плоды от прихода Роналду… еще до оформления трансфера как такового. Как только стало известно, что "зебры" настроены серьезно, стоимость акций клуба выросла на рекордные 7,6% к концу торгов на бирже. И это только начало! При этом подсчитано также и то, что доходы клуба от спонсорских контрактов могут возрасти на целых 30%.

Конечно, с четырьмя командами в самом престижном европейском клубном турнире Италия теперь выглядит куда солиднее. У "Ювентуса", при нынешних реалиях, гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов будет еще долго, и дни, когда "синьора", зарабатывая более 100 миллионов евро в этом соревновании, может смотреть вперед с уверенностью, еще долго не закончатся. Переход же Роналду позволяет смотреть вперед с большей уверенностью – и самому "Ювентусу", и также итальянскому футболу как субъекту на международной арене.

С Роналду, который теперь является игроком "Ювентуса", "синьора" также внезапно станет главной кассовой "приманкой" для болельщиков, где бы она ни играла. Таким образом, португальский форвард сделает любую итальянскую команду куда более привлекательной для зрителя.

Поклонники по всему миру будут настраиваться на каждую игру Роналду; все захотят посмотреть, сможет ли он выиграть титул чемпиона уже в третьей стране; увидеть, может ли завершиться сериал под названием "22-летний поход "Ювентуса" за кубком Лиги чемпионов"...

Победа в ЛЧ давно стала для "бьянконери" идеей-фикс. Два года подряд "Ювентус" спотыкался о мадридский "Реал", причем наличие в составе оппонентов Роналду считалось едва ли главным фактором их успеха – португалец делал разницу. "Лучшим способ избавиться от врага – сделать его другом" – афоризм, приписываемый французскому королю Генриху.

"Ювентус" уже несколько раз применял этот алгоритм в итальянском чемпионате, выманивая лидеров главных конкурентов (Пьянич, Игуаин), но теперь дошел до уровня игрока, которого действительно не удавалось победить. Переход Роналду – беспроигрышный пиар-ход. "Ювентус" поставил себя на одну ступеньку с европейскими топ-клубами. Туринцам этого не хватало. "Синьора" долгое время воспринималась как региональный лидер с претензиями, но не более того. Теперь же, после того как "Ювентус" заполучил пятикратного обладателя "Золотого мяча", в Турин легче будет приглашать других звезд – речь не о нынешнем межсезонье, а о перспективе, тем более что Роналду в Италию приехал не на один год.

Резко скакнул интерес болельщиков, о чем мы скажем еще не раз. Цены на билеты с абонементами наверняка вырастут, а руководству "Ювентуса" определенно стоит пожалеть, что их стадион вмещает лишь 41 тысячу зрителей, ведь желающих со всего мира поглазеть на Роналду наберется значительно больше! В оправдание заметим, что строительство "Ювентус Стэдиум" началось в сезоне-2009/10, когда "Юве" занял седьмое место и вылетел из ЛЕ от "Фулхэма", а пиком трансферной деятельности было приобретение Фелипе Мело...

Благодаря этой сделке вырос престиж не только "Ювентуса", но и всей Серии А, что можно сравнить с приходом Ибрагимовича в ПСЖ – ради фигуры таких масштабов многие болельщики так или иначе будут следить за чемпионатом…

При этом нельзя не упомянуть и слухи, скажем так, материального характера. Переезд Роналдо в Италию якобы имеет четкий материальный подтекст, вполне возможно, отправляющий все остальные мотивы на второй и третий план. В прошлом году в Италии – в Италии поменялось налоговое законодательство! В "Legge di Stabilità" (а это "Закон о стабильности") была внесена поправка, согласно которой те, кто не был резидентом Италии девяить из десяти последних лет, платят фиксированный годовой налог в размере 100 тысяч евро. Понять нетрдно – это чудовищно выгодно и Роналду, и "Ювентусу". Соль в том, что в Испании Роналду воспользоваться преимуществами соответствующей дырки в законе (так называемой "поправки Бекхэма") де-факто не успел. Она снижала для иностранцев с доходами свыше 600 тыс евро в год ставку налога с 43% до 24%, но действовала лишь с 2005-го до 2010 года, а Криштиано появился на Пиренеях лишь в 2009-м и с тех пор имел с налогами только неприятности...

При этом Роналду все еще пребывает в отличной игровой форме. Он отлично справляется с видением поля и не выказывает ни малейших признаков замедления – он все так же быстр. Непревзойденный профессионал, Роналду остается на пике отличного физического состояния.

Португальский партнер Роналду по национальной команде, полузащитник Бернардо Силва считает, что он сможет легко сыграть на следующем чемпионате мира. И почему бы и нет на самом деле? От Криштиано ждут еще одного замечательного сезона, а кто-то – даже новых рекордов, которых он добьется за счет той же беспрецедентно высокой скорости, которую не так давно продемонстрировал на Мундиале...

Существуют, конечно, незначительные риски на предмет того, что подписание Роналду может расстроить некоторых звезд "Ювентуса". Высокий игровой уровень португальца и колоссальная заработная плата – а он будет зарабатывать, как минимум, в четыре раза больше, чем любой другой игрок – может создать определенные трения.

Тем не менее, судя по реакции Блеза Матюиди, он в восторге от возможности сыграть вместе с пятикратным победителем самой престижной индивидулаьной награды в мире футбола, и Роналду будет встречен в Турине с распростертыми объятиями и в раздевалке, и в среде болельщиков.

"Я не собираюсь врать: это будет просто здорово", - восторженно ответил полузащитник сборной Франции. "Было бы здорово иметь одного из лучших игроков в мире в составе "Ювентуса". То, что он будет играть в том же клубе, что и я – это замечательно.

"Это было бы здорово для клуба и для игроков "Ювентуса", - таков лейтмотив ответов футболистов "синьоры" на вопрос о приобретении Роналду.

Сейчас игроки "Ювентуса" наперебой восторгаются новым трансфером. Приход топ-звезды действительно может воодушевить команду на подвиги, но также он оттенит прежних лидеров. Дибала точно не чувствует себя комфортно в сборной Аргентины, где есть Месси, теперь же ему придется сосуществовать с другим "инопланетянином" (хотя Пауло, к счастью, не дублирует Роналду по игровым функциям). Не выйдет ли столкновения между характерами звездного новичка и туринских ветеранов? Лишь время покажет, примут ли Криштиану сенаторы "Ювентуса". Здесь надежда на то, что Роналду – уже далеко не заносчивый мальчик. Он повзрослел и вполне может найти общий язык с матерыми ребятами вроде Кьеллини или Барцальи. Как вписать Роналду в схемы Аллегри? Массимилиано уже потирает руки. Он знатный любитель тасовать схемы, передвигая игроков в желании найти оптимум. Теперь у него появилась вожделенная деталь, которую еще надо правильно использовать.

Это также будет здорово для Серии А. Конечно же, его приезд только укрепит силу "Ювентуса" в борьбе за скудетто.

С Роналду в своем стартовом составе восьмой подряд титул станет для "бьянко-нери" формальностью, но его подписание принесет пользу всей лиге, поскольку это вызовет просто невиданный ранее интерес к Серии А. Уже сейчас страны, которые ранее это соревнование не транслировали, покупают права на показ данного турнира.

Как сказал Кристиан Вьери на прошлой неделе в интервью британским СМИ: "Для итальянского футбола это похоже на победу в лотерее…"

"Люди не говорят о Серии А далеко за границей, потому что в прошлом не было суперзвезд. Роналду смог оживить наш футбол…"

И это именно так.