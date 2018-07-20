Португалия: обеды на заказ из Pingo Doce - теперь и в Алгарве

Пятница, 20 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: обеды на заказ из Pingo Doce - теперь и в Алгарве

Приятная новость - особенно в преддверии августа, традиционного месяца отпусков.

Сеть супермаркетов PingoDoce группы Jerónimo Martins (JM) решила расширить на регион Алгарве службу заказов обедов, которая раньше была доступна только в зоне Большого Лиссабона (примерно в ста магазинах). Решение принято в момент, когда в Алгарве ожидается больший приток туристов.

Вместе с тем, несмотря на пиковый спрос летом, услуга в Алгарве будет предлагаться в течение всего года и доступна во всех 28 магазинах PingoDoce в регионе, что позволит вам заказать за 72 часа (непосредственно в магазине или по номеру телефона 808 200 120) меню с закусками, основными блюдами и десертами.

Однако следует подчеркнуть, что речь не идет о службе доставки на дом, так как заказ нужно будет забрать в магазине, наиболее удобном для клиента. Что касается планов расширения возможности заказать меню на другие регионы страны, в планах группы Jerónimo Martins пока этого нет.

Вместе с тем, розничная сеть JM с августа запустит доставку на дом - через платформу Mercadão - некоторых блюд сервиса take away, таких как супы, десерты и основные блюда (такие как рис с уткой или треска со сливками). Служба заказов (serviço de encomendas), в свою очередь, предлагает более широкое меню.

У группы JM есть сеть собственных кухонь в нескольких районах страны, которые обслуживают сервис take away в магазинах Pingo Doce, а таперь и меню на заказ, а также спецзаказы в такие периоды, как Пасха или Рождество.

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