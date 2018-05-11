Португалия: обвинение за «подсказку»
Прокуратура обвинила учителя в нарушении служебной тайны и злоупотреблении служебными полномочиями.
Случай восходит к июню 2017 года, когда преподавательница сообщила одной из своих учениц темы национального экзамена по португальскому языку.
За несколько дней до экзамена в социальных сетях был распространен аудиофайл, в котором учительница раскрывает содержание экзамена.
В настоящее время учительница находится под подпиской о невыезде.
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