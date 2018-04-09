Португалия: обворовали церковь...
Сигнал властям поступил около 10 утра.
Как сообщил командующий PSP Раул Курва, из церкви Богоматери Агонии (Nossa Senhora d'Agonia), фрегезия Монсеррате, Виана-ду-Каштелу, были похищены золото и деньги, сумма которых не уточняется.
Как заявил источник в приходском совете Монсеррате, «пока что, без завершения тщательной инвентаризации храма, преждевременно оценивать ущерб в количественном отношении». Тот же источник уточнил, что злоумышленники проникли в помещение «из окна пристройки церкви» и что «внутреннее убранство храма было изрядно нарушено».
«Это в первый раз, когда была ограблена церковь, раньше такого никогда не было», - заявил источник.
Раул Курва пояснил, что «поскольку речь идет о преступлении против общественной безопасности, о нем было сообщено в прокуратуру».
Расследование ведет местное отделение PSP.
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