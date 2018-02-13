Португалия обыграла Испанию в финале чемпионата Европы

Футболисты из Португалии являются чемпионами континента во всех разновидностях футбола. В 2016 году португальцы выиграли европейское первенство в большом футболе, победив в финальном матче сборную Франции. В том же году команда Португалии выиграла Кубок Европы по пляжному футболу, пишет gazeta.ru.

Теперь, завоевав золотые медали континентального чемпионата по мини-футболу, португальцы стали «абсолютными» чемпионами.