Португалия: оценочная стоимость квартир возросла

Согласно им, средняя оценочная стоимость жилой недвижимости, проведенная банками (valor médio de avaliação bancária, VMAB), в апреле с.г. увеличилась на 5,5%, до 1.171 евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,3% (4 евро) по сравнению с мартом с.г.

Согласно INE, «по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее значение VMAB в апреле увеличилось на 61 евро, а VMAB квартир и коттеджей выросла, соответственно, на 5,4 и 4,9%».

Наибольший прирост VMAB продемонстрировал Автономный регион Азорские острова, что на 7,9% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Самый низкий рост был отмечен в Алентежу: 2,6%.

VMAB растет уже более года подряд и нынешний показатель (1.171 евро за кв. м) является самым высоким показателем с июня 2010 года.