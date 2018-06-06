Португалия: оценочная стоимость квартир возросла

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: оценочная стоимость квартир возросла

Данные обнародовал Национальный институт статистики (INE).

Согласно им, средняя оценочная стоимость жилой недвижимости, проведенная банками (valor médio de avaliação bancária, VMAB), в апреле с.г. увеличилась на 5,5%, до 1.171 евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,3% (4 евро) по сравнению с мартом с.г.

Согласно INE, «по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее значение VMAB в апреле увеличилось на 61 евро, а VMAB квартир и коттеджей выросла, соответственно, на 5,4 и 4,9%».

Наибольший прирост VMAB продемонстрировал Автономный регион Азорские острова, что на 7,9% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Самый низкий рост был отмечен в Алентежу: 2,6%.

VMAB растет уже более года подряд и нынешний показатель (1.171 евро за кв. м) является самым высоким показателем с июня 2010 года.

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