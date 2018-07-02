Португалия: оценочная стоимость жилья - вновь возросла

Понедельник, 02 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: оценочная стоимость жилья - вновь возросла

Опубликованы данные Национального института статистики (INE).

Согласно им, средняя стоимость банковской оценки жилья, производимой банком при приобретении квартир и коттеджей, в мае с.г. выросла еще на 5 евро (+0,4%) по сравнению с апрелем, до 1.176 евро за квадратный метр. На региональном уровне наибольший рост стоимости жилья был зафиксирован в Алгарве (+1,4%) и Алентежу (+0,8%), при этом единственное снижение зарегистрировано на Азорских островах (-1,7%).

По сравнению с маем 2017 года средняя оценочная стоимость жилья в мае с.г. увеличилась на 65 евро (+5,9%), при этом стоимость квартир и коттеджей увеличилась на 6,1 и 4,4%, соответственно.

В мае с.г. Алгарве, столичный район Лиссабона и Мадейра представляли значения банковской оценки выше среднего по стране (соответственно, +26%, +21% и +10%). С другой стороны, регион Алту Алентежу продемонстрировал самое низкое значение по отношению к среднему показателю по стране (-31%).

Что касается только квартир, наибольший показатель наблюдался в Алгарве (1.501 евро/м2), а самый низкий - в Алентежу (980 евро/м2).

Самый высокий годовой темп изменений банковских оценок был зарегистрирован на Севере (7,4%), а самый низкий - в Алентежу (2,3%).

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